Порошенко привіз техніку у підрозділ Євгена Межевікіна

"З Євгеном Межевікіним - легендарним танкістом - ми знайомі давно. Він, без перебільшення, неймовірний воїн. Про себе завжди говорить мало, сором’язливо. Але куди більше про нього скажуть його справи. З 2014-го Євген у найгарячіших точках. Сьогодні - теж. Тримає оборону Сходу", - розповів Порошенко.

Порошенко з командою привіз партію допомоги у підрозділ, який знаходиться у підпорядкуванні тактичної групи "Адам", керівником якої є Євген Межевікін. Три вантажівки DAF, а також Старлінки, буржуйки, спальники, каримати та 5 тисяч хімічних грілок.

"Привезли воїнам усе, що хлопці замовляли, і що дуже важливе для ведення бойових дій. Особливо зараз, коли обстріли посилилися, і вся ця техніка по суті - це розхідний матеріал, який береже життя особовому складу", - розповів Порошенко.

Він також додав, що з військовими вже домовилися про наступні замовлення - оперативно-тактичні дрони.