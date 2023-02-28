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Порошенко привез технику в подразделение Евгения Межевикина

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в Донбасс передал технику в подразделение танкиста Евгения Межевикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"С Евгением Межевикиным - легендарным танкистом - мы знакомы давно. Он, без преувеличения, невероятный воин. О себе всегда говорит мало, застенчиво. Но куда больше о нем скажут его дела. С 2014-го Евгений в самых горячих точках. Сегодня - тоже. Держит оборону Востока", - рассказал Порошенко.

Порошенко с командой привез партию помощи в подразделение, которое находится в ведении тактической группы "Адам", руководителем которой является Евгений Межевикин. Три грузовика DAF, а также Старлинки, буржуйки, спальники, кариматы и 5 тысяч химических грелок.

"Привезли воинам все, что ребята заказывали, и что очень важно для ведения боевых действий. Особенно сейчас, когда обстрелы усилились, и вся эта техника по сути – это расходящийся материал, берегущий жизнь личному составу", - рассказал Порошенко.

Он также добавил, что с военными уже договорились о следующих заказах - оперативно-тактических дронах.

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