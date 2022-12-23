Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а також каремати і спальні мішки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Це питання ми вирішили за 12 годин. Батальйону спецпризначення, які воюють під Бахмутом, потрібна була техніка підвозити дизель на позиції. Підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували нормально, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку", - розповів Порошенко.

За його словами, бензовоз знайшли у Сумській області. Він відразу поїхав на Бахмут. "Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати. Бо з кожної такої дії складається наша перемога", - додав політик.