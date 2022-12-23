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Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники

Новость на русском →
П'ятниця 23 грудня 2022 11:51
Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а також каремати і спальні мішки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Це питання ми вирішили за 12 годин. Батальйону спецпризначення, які воюють під Бахмутом, потрібна була техніка підвозити дизель на позиції. Підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували нормально, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку", - розповів Порошенко.

За його словами, бензовоз знайшли у Сумській області. Він відразу поїхав на Бахмут. "Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати. Бо з кожної такої дії складається наша перемога", - додав політик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США заявляв, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.

Також ми писали, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

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