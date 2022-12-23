Порошенко привез спецназовцам, воюющим под Бахмутом, бензовоз, карематы и спальники

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал подразделению спецназовцев бензовоз для горючего, а также карематы и спальные мешки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Этот вопрос мы решили за 12 часов. Батальону спецназа, воюющих под Бахмутом, нужна была техника подвозить дизель на позиции. Подразделения обычно расположены в разных местах. И для того, чтобы они все функционировали нормально, одного бензовоза недостаточно, поэтому искали еще одну машину", - рассказал Порошенко.

По его словам, бензовоз обнаружили в Сумской области. Он сразу уехал на Бахмут. "Это только начало нашего сотрудничества, и мы будем его продолжать. Потому что из каждого такого действия складывается наша победа", - добавил политик.