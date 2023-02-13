Порошенко привіз у сільську громаду в Миколаївській області термінали Starlink та генератори

Пʼятий президент Петро Порошенко передав громаді у селі Білоусівка Миколаївської області термінали Starlink та генератор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"У Білоусівці на Миколаївщині ми не вперше. Минулого року приїжджали сюди із допомогою для наших воїнів. Відтоді ми здружилися та тримали зв’язок з старостою села Ольгою Іванівною - фантастичною жінкою, яка сильно любить свою громаду. Привезли те, що дуже просили люди - "Старлінки", генератори та буржуйки", - розповів Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" побував на південному фронті і привіз черговий вантаж для військових.

Також РБК-Україна писало, що росіяни зазнають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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