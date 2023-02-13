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Порошенко привез в сельскую общину в Николаевской области терминалы Starlink и генераторы

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко передал общине в селе Белоусовка Николаевской области терминалы Starlink и генератор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"В Белоусовке Николаевской области мы не впервые. В прошлом году приезжали сюда с помощью для наших воинов. С тех пор мы сдружились и держали связь со старостой села Ольгой Ивановной - фантастической женщиной, которая сильно любит свою общину. Привезли то, что очень просили люди - "Старлинки", генераторы и буржуйки", - рассказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" побывал на южном фронте и привез очередной груз для военных.

Также РБК-Украина писала, что россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Петр Порошенко