Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО
Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передали у підрозділи протиповітряної оборони на південному фронту засоби електроніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.
У вантажі - комп‘ютери, монітори, планшети та інше.
"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Starlink, відеонагляду - все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", - пояснюють бійці.
За словами Порошенка, наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть в цю роту.
Таку ж партію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував з міністром оборони Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.
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