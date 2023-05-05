Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передали у підрозділи протиповітряної оборони на південному фронту засоби електроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.

У вантажі - комп‘ютери, монітори, планшети та інше.

"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Starlink, відеонагляду - все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", - пояснюють бійці.

За словами Порошенка, наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть в цю роту.

Таку ж партію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.