Порошенко привез на южный фронт электронику для подразделения ПВО

Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" передали в подразделения противовоздушной обороны на южном фронте средства электроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.

В грузе - компьютеры, мониторы, планшеты и прочее.

"Сейчас пришло оборудование для работы с военной информацией. Starlink, видеонаблюдение - все крайне важно. Потому что часто мобильные группы диверсантов пытаются к нам подойти, и мы их отслеживаем средствами наблюдения. И можем отбить нападение", - объясняют бойцы.

По словам Порошенко, на следующий раз в подразделение привезут передвижную авторемонтную мастерскую. Также наладили производство антиланцетных сеток, тоже первыми пойдут в эту роту.

Такую же партию электроники передали и морским пехотинцам, с которыми команда Порошенко поддерживает постоянную связь, обеспечивая их всем необходимым.