Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, під Бахмутом окупанти втратили тисячі своїх солдатів.

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