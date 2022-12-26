Порошенко привез помощь артиллеристам под Бахмут

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт привез в артиллерийскую бригаду дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Наши артиллеристы уничтожают российских подонков в промышленных масштабах, а мы хотим им помочь в таком хорошем деле", - написал Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян .

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая , под Бахмутом кафиры потеряли тысячи своих солдат.

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