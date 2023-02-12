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Порошенко привіз у бригаду на півдні ППО та обладнання для мобільного командного пункту

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Неділя 12 лютого 2023 20:18
Порошенко привіз у бригаду на півдні ППО та обладнання для мобільного командного пункту Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко побував у бригаді протиповітряної оборони на південному фронті і передав бійцям обладнання для командного пункту, а також дві вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми довгий час тримаємо зв’язок із командиром, тому на його замовлення привезли обладнання для мобільного командного пункту: електроніку, плазми, "Старлінки", автомобільні рації, бо зв’язок військових - це безпека всієї країни. Також передали 3 тисячі грілок та шини", - говорить Порошенко.

Порошенко привіз у бригаду на півдні ППО та обладнання для мобільного командного пункту

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Петро Порошенко Збройні сили України
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