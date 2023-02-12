Порошенко привез в бригаду на юге ПВО и оборудование для мобильного командного пункта

Пятый президент Петр Порошенко побывал в бригаде противовоздушной обороны на южном фронте и передал бойцам оборудование для командного пункта, а также два грузовика DAF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы долгое время держим связь с командиром, поэтому по его заказу привезли оборудование для мобильного командного пункта: электронику, плазмы, "Старлинки", автомобильные рации, потому что связь военных - это безопасность всей страны. Также передали 3 тысячи грелок и шины", - говорит Порошенко.