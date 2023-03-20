Порошенко привітав Забродського із майбутнім призначенням в ЗСУ

"Легендарний комбриг 95-ої бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що Забродський блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у Рамштайні.

"І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними силами України, армією, яка підтримується народом", - додав Порошенко.