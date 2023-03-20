Порошенко привітав Забродського із майбутнім призначенням в ЗСУ

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав генерал-лейтенанта, героя України Михайла Забродського із майбутнім призначенням на керівну посаду у Генштабі ЗСУ. Він також назвав його символом нової української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка з трибуни парламенту.
"Легендарний комбриг 95-ої бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", - заявив Порошенко.
Він також зазначив, що Забродський блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у Рамштайні.
"І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними силами України, армією, яка підтримується народом", - додав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського. Рішення підтримали 307 депутатів.
Раніше РБК-Україна писало, що Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.
У прес-службі партії "Європейська солідарність" повідомили, що генерал-лейтинант Михайло Забродський отримав посаду у керівництві Збройних сил України.
Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.
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