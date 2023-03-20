ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко привітав Забродського із майбутнім призначенням в ЗСУ

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 21:21
Порошенко привітав Забродського із майбутнім призначенням в ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав генерал-лейтенанта, героя України Михайла Забродського із майбутнім призначенням на керівну посаду у Генштабі ЗСУ. Він також назвав його символом нової української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка з трибуни парламенту.

"Легендарний комбриг 95-ої бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що Забродський блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у Рамштайні.

"І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними силами України, армією, яка підтримується народом", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського. Рішення підтримали 307 депутатів.

Раніше РБК-Україна писало, що Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

У прес-службі партії "Європейська солідарність" повідомили, що генерал-лейтинант Михайло Забродський отримав посаду у керівництві Збройних сил України.

Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон