Порошенко поздравил Забродского с будущим назначением в ВСУ

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил генерал-лейтенанта, героя Украины Михаила Забродского с будущим назначением на руководящий пост в Генштабе ВСУ. Он также назвал его символом новой украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны парламента.

"Легендарный комбриг 95-й бригады, который с первых минут российской агрессии 2014 года во главе героической боевой десантной бригады стал в защиту украинской земли. Автор беспрецедентных военных операций по уничтожению врага в Донецком аэропорту, когда он сам в танке вел за собой украинских десантников", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что Забродский блестяще владеет английским, пользуется уважением огромного количества наших партнеров, участвовал в Рамштайне.

"И сейчас мы благословляем его на то, чтобы руководить Вооруженными силами Украины, поддерживаемой народом армией", - добавил Порошенко.