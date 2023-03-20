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Порошенко поздравил Забродского с будущим назначением в ВСУ

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Понедельник 20 марта 2023 21:21
Порошенко поздравил Забродского с будущим назначением в ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил генерал-лейтенанта, героя Украины Михаила Забродского с будущим назначением на руководящий пост в Генштабе ВСУ. Он также назвал его символом новой украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны парламента.

"Легендарный комбриг 95-й бригады, который с первых минут российской агрессии 2014 года во главе героической боевой десантной бригады стал в защиту украинской земли. Автор беспрецедентных военных операций по уничтожению врага в Донецком аэропорту, когда он сам в танке вел за собой украинских десантников", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что Забродский блестяще владеет английским, пользуется уважением огромного количества наших партнеров, участвовал в Рамштайне.

"И сейчас мы благословляем его на то, чтобы руководить Вооруженными силами Украины, поддерживаемой народом армией", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского. Решение поддержали 307 депутатов.

Ранее РБК-Украина писала, что Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" сообщили, что генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Михаил Забродский - генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.

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