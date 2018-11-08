Порошенко приветствовал новые санкции против РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент приветствовал решение США о введении новых санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение Вашингтоном новых санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

"Поздравляю расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе! ", - написал он.

Он отметил, что все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не избегут ответственности.

"Совместным трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право! Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционный давление против агрессора", - добавил он

Поздравляю расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной... Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 8 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ. Они касаются, в частности, юридических лиц.

Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся "в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России".