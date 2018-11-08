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Порошенко привітав нові санкції проти РФ

Новини » Політика    08.11.2018 - 23:25
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент привітав рішення США про введення нових санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко привітав введення Вашингтоном нових санкцій стосовно РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Петра Порошенка.

"Вітаю розширення Вашингтоном санкцій проти юридичних та фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної цілісності України в Криму і на Донбасі! ", - написав він.

Він зазначив, що всі, хто причетний до злочинної окупації українського півострова та гібридну агресію на Донбасі, не уникнуть відповідальності.

"Спільним трансатлантичним фронтом змусимо Кремль змінити свою поведінку, забрати своїх найманців з України, повернути вкрадені території та поважати міжнародне право! Вже протягом понад 4-х років нам вдається не лише зберігати, але й посилювати санкційний тиск проти агресора", - додав він.

 

Вітаю розширення Вашингтоном санкцій проти юридичних та фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної...

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 8 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели нові санкції проти РФ. Вони стосуються зокрема юридичних осіб.

Мінфін США вказує, що додаткові санкції вводяться "у відповідь на триваючу згубну діяльність і дестабілізуючу поведінку Росії".

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