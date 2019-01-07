Константинополь в будущем может признать ПЦУ патриархатом, - Филарет

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет заявил, что ПЦУ имеет претензию на патриархат, так как это большая церковь

Константинополь в будущем может признать Православную церковь Украины (ПЦУ) патриархатом. Об этом заявил почетный патриарх Филарет, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

По его словам, ПЦУ "имеет претензию на патриархат, так как это большая церковь".

"Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хоть мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на том, что мы - метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому, что мы - большая церковь. Мы имеем надежду, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это - будущее, но это будет", - сказал Филарет.

Он отметил, что Русская и несколько других церквей пока не войдут в общение с ПЦУ, однако постепенно большинство войдет.

"Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет", - сказал он.

Напомним, в воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

Стоит отметить, что томос - это особый документ, который завершает процесс получения автокефалии православной церковью. Автокефалия же заключается в полной самостоятельности церкви в принятии решений. Таким образом, ПЦУ юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.