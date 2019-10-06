Порошенко прийшов на віче проти капітуляції

Фото: акція на Майдані незалежності (facebook.com / Novosvitstudio)

Порошенко прокоментував акцію на Майдані

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сьогодні, 6 жовтня, прийшов на Майдан незалежності у Києві на акцію "Зупинимо капітуляцію". Про це він написав на своєму Facebook.

"Ні капітуляції! "Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі. Це чисто російський сценарій. Тисячі українців, які сьогодні вийшли на майдани, не хочуть російського сценарію. Не хочуть капітуляції України", - написав він.

За словами Порошенка, народ прийшов на віче, бо любить Україну і хоче її захистити.

"І ці люди мають право бути почутими. Переконаний, що від сьогодні їх слово, їх думка, їх воля точно будуть почуті! Дякую вам, що маєте позицію. Дякую, що висловлюєте її. Разом ми сила!", - додав політик.

Ні капітуляції! «Формула Штайнмайєра» написана в Кремлі. Це - чисто російський сценарій. Тисячі українців, які сьогодні вийшли на майдани, не хочуть російського сценарію. Не хочуть капітуляції України. Люди прийшли сюди, бо люблять Україну і хочуть її захистити. І ці люди мають право бути почутими. Переконаний, що від сьогодні їх слово, їх думка, їх воля точно будуть почуті! Дякую вам, що маєте позицію. Дякую, що висловлюєте її. Разом ми сила! Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 6 жовтня 2019 р.

Як відомо, в ході акції демонстранти оголосили про створення "Руху опору капітуляції".