ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко прийшов на віче проти капітуляції

Новини » Політика    06.10.2019 - 17:44
Порошенко прийшов на віче проти капітуляції
Фото: акція на Майдані незалежності (facebook.com / Novosvitstudio)

Порошенко прокоментував акцію на Майдані

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сьогодні, 6 жовтня, прийшов на Майдан незалежності у Києві на акцію "Зупинимо капітуляцію". Про це він написав на своєму Facebook.

"Ні капітуляції! "Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі. Це чисто російський сценарій. Тисячі українців, які сьогодні вийшли на майдани, не хочуть російського сценарію. Не хочуть капітуляції України", - написав він.

За словами Порошенка, народ прийшов на віче, бо любить Україну і хоче її захистити.

"І ці люди мають право бути почутими. Переконаний, що від сьогодні їх слово, їх думка, їх воля точно будуть почуті! Дякую вам, що маєте позицію. Дякую, що висловлюєте її. Разом ми сила!", - додав політик.

Ні капітуляції!

«Формула Штайнмайєра» написана в Кремлі. Це - чисто російський сценарій. Тисячі українців, які сьогодні вийшли на майдани, не хочуть російського сценарію. Не хочуть капітуляції України. Люди прийшли сюди, бо люблять Україну і хочуть її захистити. І ці люди мають право бути почутими. Переконаний, що від сьогодні їх слово, їх думка, їх воля точно будуть почуті! Дякую вам, що маєте позицію. Дякую, що висловлюєте її. Разом ми сила!

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 6 жовтня 2019 р.

Як відомо, в ході акції демонстранти оголосили про створення "Руху опору капітуляції".

В поліції назвали кількість учасників акції на Майдані У центрі Києва проходить акція проти "формули Штайнмайєра"
Новини України Порошенко ПетроМайдан Независимостиформула Штайнмаєра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся