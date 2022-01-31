Порошенко пришел на допрос в ГБР. От дачи показаний отказался

ГБР ранее вызвало бывшего президента Украины на допрос 31 января. Он пришел, однако отказался от дачи показаний.

Он побыл несколько минут в здании и покинул его.

Советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Порошенко отказался подписать протокол.

"Соответственно, это зафиксировано на видеозаписи и будет еще один соответствующий протокол. Досудебное расследование будет продолжаться. И ГБР будет вызвать Порошенко на допрос", - отметила она.