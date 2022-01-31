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Порошенко пришел на допрос в ГБР. От дачи показаний отказался

Автор: Анастасия Рокитна

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но он отказался от дачи показаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию одного из телеканалов.

ГБР ранее вызвало бывшего президента Украины на допрос 31 января. Он пришел, однако отказался от дачи показаний.

Он побыл несколько минут в здании и покинул его.

Советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Порошенко отказался подписать протокол.

"Соответственно, это зафиксировано на видеозаписи и будет еще один соответствующий протокол. Досудебное расследование будет продолжаться. И ГБР будет вызвать Порошенко на допрос", - отметила она.

Напомним, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Украины Петра Порошенко. Апелляции будут рассмотрены 11 февраля.

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Петр Порошенко