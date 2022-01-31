Порошенко пришел на допрос в ГБР. От дачи показаний отказался

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но он отказался от дачи показаний.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию одного из телеканалов.
ГБР ранее вызвало бывшего президента Украины на допрос 31 января. Он пришел, однако отказался от дачи показаний.
Он побыл несколько минут в здании и покинул его.
Советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Порошенко отказался подписать протокол.
"Соответственно, это зафиксировано на видеозаписи и будет еще один соответствующий протокол. Досудебное расследование будет продолжаться. И ГБР будет вызвать Порошенко на допрос", - отметила она.
Напомним, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Украины Петра Порошенко. Апелляции будут рассмотрены 11 февраля.