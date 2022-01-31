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Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився

Автор: Анастасія Рокитна

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від дачі свідчень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію одного з телеканалів.

ГБР раніше викликало колишнього президента України на допит 31 січня. Він прийшов, проте відмовився від надання свідчень.

Він побув кілька хвилин у будівлі та залишив її.

Радник з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол.

"Відповідно це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування буде тривати. І ДБР буде викликати Порошенка на допит", - зазначила вона.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.

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Петро Порошенко