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Порошенко приехал на "Олимпийский"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 18:50
Порошенко приехал на "Олимпийский"
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дебаты на НСК начнутся в 19:00

Президент Украины Петр Порошенко приехал на НСК "Олимпийский", где сегодня в 19:00 состоятся дебаты кандидатов в президенты. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что также на дебаты на НСК "Олимпийский" прибыл кандидат в президенты Владимир Зеленский. 

Формат национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов.

Напомним, телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленскогоначнется в 18:50 и завершится в 22:00. 

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

Ранее представитель Зеленского Сергей Кальченко заявил, что кандидат ограничится мероприятием на НСК и не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільном". До этого Центральная избирательная комиссия пошла ему на встречу и перенесла теледебаты на 21:00.

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