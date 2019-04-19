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Порошенко приїхав на "Олімпійський"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 18:50
Порошенко приїхав на "Олімпійський"
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дебати на НСК розпочнуться о 19:00

Президент України Петро Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський", де сьогодні о 19:00 відбудуться дебати кандидатів в президенти. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що також на дебати на НСК "Олімпійський" прибув кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію і по 5 хвилин на вступне слово і заключне виступ кожного з кандидатів.

Нагадаємо, телевізійний ефір дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленскогоначнется в 18:50 і завершиться о 22:00.

Трансляція зі стадіону закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії "Суспільного" за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться в 21:00, але о 20:40 вийде матеріал, який вітатиме приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.

Раніше представник Зеленського Сергій Кальченко заявив, що кандидат обмежиться заходом на НСК не буде брати участь у теледебатах на "Суспільном". До цього Центральна виборча комісія пішла йому на зустріч і перенесла теледебати на 21:00.

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