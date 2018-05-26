Порошенко прибыл на матч финала ЛЧ вместе с президентом УЕФА и королем Испании

Президент УЕФА поблагодарил украинцев за теплый прием

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на финальный матч Лиги чемпионов вместе с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и королем Испании. Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Twitter.

"Президент Украины вместе с Президентом УЕФА Александром Чеферіном и королем Испании Хуаном Карлосом И присутствуют на матче финала Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.

Президент України разом із Президентом УЄФА та Королем Іспанії присутні на матчі Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА #UCLfinal pic.twitter.com/Vt6GwY9p9W — APU (@APUkraine) May 26, 2018

Также в пресс-службе главы государства сообщили, что перед матчем Порошенко встретился с президентом УЕФА и пригласил Александра Чеферіна посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.

В свою очередь Чеферин поблагодарил за гостеприимство и сердечный прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев.

"Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Гораздо проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их", - сказал Чеферин.

Напомним, более 20 тыс. болельщиков прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев. Добавим, что на РБК-Украина началась онлайн-трансляция матча Реал-Ливерпуль.