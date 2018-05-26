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Порошенко прибыл на матч финала ЛЧ вместе с президентом УЕФА и королем Испании

НовостиСпорт    26.05.2018 - 22:33
Фото: Петр Порошенко на финале ЛЧ (twitter.com/APUkraine)
Фото: Петр Порошенко на финале ЛЧ (twitter.com/APUkraine)

Президент УЕФА поблагодарил украинцев за теплый прием

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на финальный матч Лиги чемпионов вместе с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и королем Испании. Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Twitter.

"Президент Украины вместе с Президентом УЕФА Александром Чеферіном и королем Испании Хуаном Карлосом И присутствуют на матче финала Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе главы государства сообщили, что перед матчем Порошенко встретился с президентом УЕФА и пригласил Александра Чеферіна посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.

В свою очередь Чеферин поблагодарил за гостеприимство и сердечный прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев.

"Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Гораздо проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их", - сказал Чеферин.

Напомним, более 20 тыс. болельщиков прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев. Добавим, что на РБК-Украина началась онлайн-трансляция матча Реал-Ливерпуль.

Реал - Ливерпуль: онлайн трансляция (счет 3:1) На финал Лиги чемпионов в Киев приехали более 20 тыс. болельщиков
Теги публикации: Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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