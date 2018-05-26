Порошенко прибув на матч фіналу ЛЧ разом із президентом УЄФА та королем Іспанії

Президент УЄФА подякував українцям за гостинний прийом

Президент України Петро Порошенко прибув на фінальний матч Ліги чемпіонів разом із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та королем Іспанії. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента у Twitter.

"Президент України разом із Президентом УЄФА Александром Чеферіном та королем Іспанії Хуаном Карлосом І присутні на матчі фіналу Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться у повідомленні.

Президент України разом із Президентом УЄФА та Королем Іспанії присутні на матчі Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА #UCLfinal pic.twitter.com/Vt6GwY9p9W — APU (@APUkraine) May 26, 2018

Також у прес-службі глави держави повідомили, що перед матчем Порошенко зустрівся із президентом УЄФА та запросив Александра Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу.

У свою чергу Чеферін подякував за гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

"Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, понад 20 тис. уболівальників прибули на фінал Ліги чемпіонів до Києва. Додамо, що на РБК-Україна почалася онлайн-трансляція матчу Реал-Ліверпуль.