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Порошенко прибув на матч фіналу ЛЧ разом із президентом УЄФА та королем Іспанії

НовиниСпорт    26.05.2018 - 22:33
Фото: Петро Порошенко на фіналі ЛЧ (twitter.com/APUkraine)
Фото: Петро Порошенко на фіналі ЛЧ (twitter.com/APUkraine)

Президент УЄФА подякував українцям за гостинний прийом

Президент України Петро Порошенко прибув на фінальний матч Ліги чемпіонів разом із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та королем Іспанії. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента у Twitter.

"Президент України разом із Президентом УЄФА Александром Чеферіном та королем Іспанії Хуаном Карлосом І присутні на матчі фіналу Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі глави держави повідомили, що перед матчем Порошенко зустрівся із президентом УЄФА та запросив Александра Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу.

У свою чергу Чеферін подякував за гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

"Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, понад 20 тис. уболівальників прибули на фінал Ліги чемпіонів до Києва. Додамо, що на РБК-Україна почалася онлайн-трансляція матчу Реал-Ліверпуль.

Реал - Ліверпуль: онлайн трансляція (рахунок 3:1) На фінал Ліги чемпіонів у Київ приїхали понад 20 тис. уболівальників
Теги публікації: Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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