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На фінал Ліги чемпіонів у Київ приїхали понад 20 тис. уболівальників

НовиниСпорт    26.05.2018 - 21:36
Фото: вболівальник "Ліверпуля" в аеропорту Києва (dpsu.gov.ua)
Фото: вболівальник "Ліверпуля" в аеропорту Києва (dpsu.gov.ua)

Сьогодні оформлено 43 чартерних рейси: вболівальників "Ліверпуля" - 23, "Реал Мадрида" - 20

На фінал Ліги чемпіонів у Київ прибули понад 20,2 тис.вболівальників. Протягом суботи, 26 травня, у столицю прибули 43 чартерних рейси, повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Лише з 8:00 в столичних аеропортах оформлено 11,1 тис. вболівальників. Загалом вже понад 20,2 тисячі. Лише сьогодні оформлено 43 чартера (вболівальників "Ліверпуля" - 23, "Реал Мадрида" - 20)", - зазначив Слободян.

Він додав, що в аеропорту "Київ" (Жуляни) прикордонники заборонили в’їзд в Україну одному із лідерів ізраїльського кримінального угрупування.

Також в аеропорту "Бориспіль" застосовано групу реагування щодо громадянина Ірану, який назвався терористом.

 

Поточні підсумки роботи столичних прикордонників. Лише з 08.00 в столичних аеропортах оформлено 11,1 тис....

Опубліковано Oleh Slobodyan 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, українські прикордонники в суботу, 26 травня, не пропустили на територію держави двох громадян Російської Федерації, які виявилися представниками ЗМІ. Вони їхали начебто на фінал Ліги Чемпіонів.

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Теги публікації: Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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