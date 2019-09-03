Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста. Однако адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по "многим уважительным причинам".

"К сожалению, ГБР не дает должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко", - отметил Головань.

Фото: в ГБР вместо Порошенко прибыли его адвокат и Татьяна Черновол (РБК-Украина)

Предполагалось, что на сегодняшнем допросе следователи могли использовать полиграф.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Петра Порошенко.

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват госвласти в Украине.