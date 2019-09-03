ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР

Новости » Политика    03.09.2019 - 14:22
Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Перед допросом Порошенко под зданием ГБР проходила акция

Пятый президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста. Однако адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по "многим уважительным причинам".

"К сожалению, ГБР не дает должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко", - отметил Головань.

Фото: в ГБР вместо Порошенко прибыли его адвокат и Татьяна Черновол (РБК-Украина)

Предполагалось, что на сегодняшнем допросе следователи могли использовать полиграф.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Петра Порошенко.

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват госвласти в Украине.

ГБР отказалось открыть дело против Портнова, - Черновол Стало известно, в какие комитеты ВР вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук
Новости Украины Порошенко ПетрГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь