Порошенко сьогодні не прийде на допит до ДБР

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Перед допитом Порошенка під будівлею ГБР проходила акція

П'ятий президент України Петро Порошенко не прибув на допит до Державного бюро розслідувань у вівторок, 3 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, допит Порошенко був запланований на 14:00, а перед ним під будівлею бюро проходила акція протесту. Однак адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що екс-президент не збирається брати участь в сьогоднішньому допиті "багатьох поважних причин".

"На жаль, ДБР не дає належних пояснень, які у них є питання до Порошенка", - зазначив Головань.

Фото: в ДБР замість Порошенка прибули його адвокат і Тетяна Чорновол (РБК-Україна)

Передбачалося, що на сьогоднішньому допиті слідчі могли використовувати поліграф.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон Петра Порошенка.

Відзначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.