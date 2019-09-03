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Порошенко сьогодні не прийде на допит до ДБР

Новини » Політика    03.09.2019 - 14:22
Порошенко сьогодні не прийде на допит до ДБР
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Перед допитом Порошенка під будівлею ГБР проходила акція

П'ятий президент України Петро Порошенко не прибув на допит до Державного бюро розслідувань у вівторок, 3 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, допит Порошенко був запланований на 14:00, а перед ним під будівлею бюро проходила акція протесту. Однак адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що екс-президент не збирається брати участь в сьогоднішньому допиті "багатьох поважних причин".

"На жаль, ДБР не дає належних пояснень, які у них є питання до Порошенка", - зазначив Головань.

Фото: в ДБР замість Порошенка прибули його адвокат і Тетяна Чорновол (РБК-Україна)

Передбачалося, що на сьогоднішньому допиті слідчі могли використовувати поліграф.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон Петра Порошенка.

Відзначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

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