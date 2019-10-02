Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предупреждает о риске капитуляции Украины перед Россией. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Без четкого выполнения безопасностного компонента Минских договоренностей, вывод незаконных оккупационных вооруженных формирований, введение миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на Донбассе, проведение выборов будет нашей капитуляцией перед Россией", - заявил Порошенко.

"Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса в аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроатлантических стремлений украинского государства", – добавил политик.

Он напомнил, что украинская сторона еще в 2016 году отвергла любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию и была создана "дорожная карта" имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по их внедрению.

"Сначала – вывод российских оккупационных войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, перекрытия неконтролируемого участка украино-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого – переход к политическому процессу", – подчеркнул Порошенко

Он также подчеркнул: "Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в Нормандском формате".

"На сегодняшний день совершенно принципиальным является и участие миротворцев, и принятие комплексного согласования документа "дорожной карты", – сказал пятый президент Украины.

"Без этого процесса – это капитуляция перед Россией", – заявил он.

Порошенко также обратил внимание, что во время переговоров власти ничего не предложили, кроме факта встречи. "И за эту встречу Украина имеет риск заплатить капитуляцией", – подчеркнул он.

Пятый президент Украины также отметил, что согласие украинской стороны на так называемую "формулу Штайнмайера" приведет и к разрушению мировой коалиции в поддержку Украины.

"Хочу подчеркнуть, что пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. На сегодняшний день, после известных событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И, безусловно, нам это надо исправлять", – сказал Порошенко.