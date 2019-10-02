П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко попереджає про ризик капітуляції України перед Росією. Про це він сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Без чіткого виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей, виведення незаконних окупаційних збройних формувань, запровадження миротворчої місії з мандатом Ради безпеки ООН на Донбасі, проведення виборів буде нашою капітуляцією перед Росією", - заявив Порошенко.

"Позиція Росії полягає у тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень української держави", – додав політик.

Він нагадав, що українська сторона, ще у 2016 році відкинула будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію і було створено "дорожню карту" імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій з їх впровадження.

"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу", – наголосив Порошенко.

Він також підкреслив: "Значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі".

"На сьогоднішній день абсолютно принциповим є і участь миротворців, і прийняття комплексного узгодження документу "дорожньої карти", – сказав п’ятий президент України.

"Без цього процесу – це є капітуляція перед Росією", – заявив він.

Порошенко також звернув увагу, що під час переговорів владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. "І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією", – підкреслив він.

П’ятий президент України також зазначив, що згода української сторони на так звану "формулу Штайнмаєра" призведе і до руйнації світової коаліції на підтримку України.

"Хочу наголосити, що п’ять років весь світ підтримував українську позицію. На сьогоднішній день, після відомих подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І, безумовно, нам це треба виправляти", – сказав Порошенко.