ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Порошенко представил кодекс добропорядочности депутатов местных советов

Киев, Четверг 03 декабря 2020 15:18
Порошенко представил кодекс добропорядочности депутатов местных советов
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Документ подпишут депутаты от "ЕС" всех уровней

Партия "Европейская солидарность" ввела кодекс добропорядочности депутатов местных советов. Его пишут депутаты политсилы всех уровней.

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в Ровно, передает пресс-служба.

Кодекс содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера. Накануне их принял Центральный совет партии.

Порошенко подчеркнул, что за нарушения предусмотрены санкции вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 закона Украины о статусе депутатов местных советов.

"Мы - политическая сила, которая цементирует Украину. Мы единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию. Мы имеем абсолютно четкие европейские принципы, политические принципы и моральные принципы. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, в очень важный документ - "Кодекс добропорядочности депутатов". Не только местных советов - я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных, и Верховной рады из "Европейской солидарности", - подчеркнул он.

По его словам, это абсолютно европейские практики, которые до "ЕС" ни одна политическая сила в Украине не применяла.

Напомним, в июле этого года партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила статус Member Observer в Международном демократическом союзе (International Democrat Union).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ПарламентПорошенко ПетркодексЕвропейская солидарность

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь