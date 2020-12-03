ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Порошенко представив кодекс доброчесності депутатів місцевих рад

Київ, Четвер 03 грудня 2020 15:18
Порошенко представив кодекс доброчесності депутатів місцевих рад
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Документ підпишуть депутати від "ЄС" усіх рівнів

Партія "Європейська солідарність" запровадила кодекс доброчесності депутатів місцевих рад. Його пишуть депутати політсили усіх рівнів.

Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у Рівному, передає прес-служба.

Кодекс містить 14 обов’язкових вимог ідеологічного, політичного та морально-етичного характеру. Напередодні їх ухвалила Центральна рада партії.

Порошенко наголосив, що за порушення передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

"Ми - політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ - "Кодекс доброчесності депутатів". Не тільки місцевих рад - я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної ради з "Європейської солідарності", - наголосив він.

За його словами, це абсолютно європейські практики, які до "ЄС" жодна політична сила в Україні не застосовувала.

Нагадаємо, у липні цього року партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПарламентПорошенко ПетрокодексЄвропейська солідарність

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся