Порошенко предложил Зеленскому совместно искать правовой выход из конституционного кризиса

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Партия "Европейская солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта президента о роспуске судей КСУ. Лидер партии Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому совместно искать правовой выход из конституционного кризиса.

Об этом Порошенко заявил во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Решением КСУ, которое я точно не приветствую, были отменены электронные декларации. Я хочу подчеркнуть, что именно благодаря политической воле моей, политической воли нашей команды и компромиссов, которые были достигнуты, была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за ее нарушение. Вчера депутаты "Европейской солидарности" подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям", - сообщил Порошенко.

Он также призывает президента собрать руководителей фракций Верховной рады, и вместе искать выход из конституционного кризиса.

Также он обратил внимание, что Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ, что делает невозможным дальнейшее продвижение этого законопроекта.

"Позицию Венецианской комиссии очень легко получить, я это делал много раз. Обращаетесь к Венецианской комиссии, даете время на изучение проектов законодательства. Собирается сессия Венецианской комиссии, получаете предложения, потому что это совещательный орган Совета Европы. И если Украина считает себя европейской страной, мы это точно сможем сделать, и имплементируем это в украинское законодательство. Я могу подчеркнуть, что все важные законопроекты относительно антикоррупционного законодательства прошли экспертизу Венецианской комиссии, получили поддержку наших международных партнеров и поэтому они так важны", - отмечает Порошенко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел по этой статье.

После этого президент Владимир Зеленский предложил парламенту уволить всех судей КСУ. Глава государства мотивировал это предложение необходимостью восстановления добропорядочности судопроизводства.

После того Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуги народа", где призвал депутатов поддержать его инициативу относительно судей КСУ.