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Порошенко запропонував Зеленському спільно шукати правовий вихід з конституційної кризи

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 13:52
Порошенко запропонував Зеленському спільно шукати правовий вихід з конституційної кризи
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Європейська солідарність" не допустить проходження через парламент законопроекту президента щодо розпуску суддів КСУ. Лідер партії Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському спільно шукати правовий вихід з конституційної кризи.

Про це Порошенко заявив під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Рішенням КСУ, яке я точно не вітаю, були скасовані електронні декларації. Я хочу наголосити, що саме завдяки політичній волі моїй, політичній волі нашої команди і компромісів, які були досягнуті, була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за її порушення. Вчора депутати "Європейської солідарності" підписали законопроект, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій", - повідомив Порошенко.

Він також закликає президента зібрати керівників фракцій Верховної ради, і разом шукати вихід з конституційної кризи.

Також він звернув увагу, що Венеціанська комісія і GRECO виступили проти звільнення суддів КСУ, що унеможливлює подальше просування цього законопроекту.

"Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проектів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроекти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони так важливі", - наголошує Порошенко.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це рішення суду заблокувало хід понад 100 справ за цією статтею.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував парламенту звільнити всіх суддів КСУ. Глава держави мотивував цю пропозицію необхідністю відновлення доброчесності судочинства.

Після того Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу", де закликав депутатів підтримати його ініціативу щодо суддів КСУ.

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