Зеленский на заседании фракции призвал уволить судей КСУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский принял участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа". Глава государства призвал депутатов монобольшинства поддержать прекращение полномочий судей Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что восстановить действие антикоррупционного законодательства не удастся без увольнения нынешнего состава КСУ. Глава государства добавил, что не поддержав его предложение, депутаты защитят судей КСУ.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново оспаривать в Конституционном суде", - пояснил он.

Президент также подчеркнул, что решение КСУ ставит под угрозу получение Украиной международной финансовой помощи, безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержку со стороны ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это решение заблокировало действие системы электронного декларирования.

После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Такую инициативу Зеленского поддержали в Европарламенте, а вот в Совете Европы призвали украинскую власть воздержаться от неконституционных решений.