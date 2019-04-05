Порошенко предложил обязать кандидатов проходить медобследование

Перед дебатами с Владимиром Зеленским действующий президент Петр Порошенко сдал анализы нескольким клиникам и предложил сделать такое медобследование обязательным. Об этом он заявил на брифинге в НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что дебаты - это не шоу и не спектакль.

"Это право украинских граждан получить полную информацию о программах кандидатов, задать вопросы и получить ответы… Несмотря на странную форму представления, я сегодня на стадионе. Дебаты состоятся. Было бы хорошо, если бы дебаты прошли в несколько этапов: по обороне, внешней политике, защите прав граждан", - отметил он.

Он также добавил, что с одобрением отнесся к процедуре медицинского освидетельствования. Кроме того, Порошенко предложил сделать эту процедуру обязательной и назвал здоровье президента вопросом национальной безопасности.

Отметим, сегодня утром Зеленский сдал анализ крови в клинике "Евролаб". По его словам, результаты будут готовы через три дня.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал обеспечить полную безопасность во время дебатов.