Порошенко пропонує зобов'язати кандидатів проходити медобстеження

Перед дебатами з Володимиром Зеленським чинний президент Петро Порошенко здав аналізи кільком клінікам і запропонував зробити таке медобстеження обов'язковим. Про це він заявив на брифінгу на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко в черговий раз підкреслив, що дебати - це не шоу і не спектакль.

"Це право українських громадян отримати повну інформацію про програми кандидатів, задати питання та отримати відповіді ... Не дивлячись на дивну форму подання, я сьогодні на стадіоні. Дебати відбудуться. Було б добре, якби дебати пройшли в кілька етапів: з оборони, зовнішньої політики, захисту прав громадян ", - зазначив він.

Він також додав, що зі схваленням поставився до процедури медичного огляду. Крім того, Порошенко запропонував зробити цю процедуру обов'язкової і назвав здоров'я президента питанням національної безпеки.

Відзначимо, сьогодні вранці Зеленський здав аналіз крові в клініці "Євролаб". За його словами, результати будуть готові через три дні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв забезпечити повну безпеку під час дебатів.



