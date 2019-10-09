Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предложил 7 шагов, чтобы избежать российской ловушки. Об этом он написал в своем Facebook.

"Неделю назад Украина под давлением России согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Якобы ради встречи в Нормандском формате. И что? Даты встречи нет. Россияне требуют закрепить свою формулу в украинском законодательстве. "Боевики" продолжают обстрелы. А Кремль вновь заявляет, что "их там нет", - написал Порошенко.

Он отметил, что вместо всеобъемлющей дорожной карты страна оказалась перед перевернутой логикой минских договоренностей.

Порошенко заявил, что особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск.

"С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд совершенно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти с обустроенных позиций в зиму в чистое поле. Проукраински настроенные местные жители тоже в шоке. Они боятся расправы", - написал Порошенко.

Он убежден: власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов, что простых решений нет.

"Что мир – это "просто прекратить стрелять" – ложь. Что завершить все быстро – невозможно. Я сам когда-то должен был это признать", - добавил Порошенко.

Порошенко предложил семь шагов, которые стоит сделать сейчас, для того чтобы избежать российской ловушки.

"Первое. Настаивать на принципах "сначала – безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность до выборов".

Второе. Печально известная "формула Штайнмайера", раз уже на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включительно с выводом российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитарных формирований, переходом украинско-российского участка границы под наш контроль.

Третье. Отвод – только при условии устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года. Россия и боевики должны вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.

Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона".