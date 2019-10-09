П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запропонував 7 кроків, щоб уникнути російської пастки. Про це він написав на своєму Facebook.

"Тиждень тому Україна під тиском Росії погодилася на так звану формулу Штайнмаєра. Нібито заради зустрічі в Нормандському форматі. І що? Дати зустрічі нема. Росіяни вимагають закріпити свою формулу в українському законодавстві. "Бойовики" продовжують обстріли. А Кремль знову заявляє, що "їх там нєт", - написав Порошенко.

Він зазначив, що замість всеохоплюючої дорожньої карти країна опинилася перед перевернутою логікою мінських домовленостей.

Порошенко заявив, що особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ.

"З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле. Проукраїнськи налаштовані місцеві жителі теж в шоці. Вони бояться розправи", - написав Порошенко.

Він переконаний: влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів, що простих рішень нема.

"Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати", - додав Порошенко.

Порошенко запропонував сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки.

"Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".

Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.

Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів.

Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону".