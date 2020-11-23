Порошенко предлагает усилить Нормандский переговорный формат путем привлечения США

Пятый президент, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем на скорейшее привлечение к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его мнению, после оккупации Крыма и части Донбасса Россией, есть необходимость реформирования Совета безопасности ООН. Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности.

"Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", - считает Порошенко.

Он также выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден искренне стремиться восстановления и укрепления международных институтов, повышение трансатлантической солидарности и увеличение эффективности НАТО.

"У меня есть очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства до союзничества. Я предлагаю вернуться к идее заключения безопасной сделки между нашими странами, чтобы плечом к плечу защищать демократию, свободу и наши общие ценности", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко уверен, что эффективное международное взаимодействие, единство и солидарность являются очень важными.

"Нет лучшей стратегии борьбы против России, чем подтверждать наше единство и решимость. Мы должны дать четко понять, что для агрессора это преступление будет иметь очень большую цену. Именно это - мы уверены - является лучшей гарантией для безопасности, международного права и демократического миропорядка", - резюмировал он.

Напомним, ежегодный Международный форум в г. Галифакс (Канада) - это международная площадка в Северной Америке для обсуждения наиболее важных вызовов безопасности в мире.

Как писало РБК-Украина, ранее Порошенко назвал главные задания в сфере безопасности для Украины. Среди них, в частности, ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России