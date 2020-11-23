Порошенко пропонує посилити Нормандський переговорний формат через залучення США

П’ятий президент, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив за реформування механізму "права вето" у Раді Безпеки ООН та посилення Нормандського переговорного формату через залучення Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

"Ми маємо запросити США і розширити формат Нормандської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний", - наголосив Порошенко.

Також, на його думку, після окупації Криму та частини Донбасу Росіє, є необхідність реформування Ради безпеки ООН. Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти "правом вето" у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки.

"Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації", - вважає Порошенко.

Він також висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

"У мене є дуже великі сподівання, що відносини між США та Україною будуть посилені - від стратегічного партнерства до союзництва. Я пропоную повернутись до ідеї укладення безпекової угоди між нашими країнами, щоб пліч-о-пліч захищати демократію, свободу та наші спільні цінності", - підкреслив Порошенко.

Порошенко впевнений, що ефективна міжнародна взаємодія, єдність та солідарність є дуже важливими.

"Немає кращої стратегії боротьби проти Росії, ніж підтверджувати нашу єдність та рішучість. Ми маємо дати чітко зрозуміти, що для агресора цей злочин буде мати дуже велику ціну. Саме це - ми впевнені - є найкращою гарантією для безпеки, міжнародного права та демократичного світопорядку", - резюмував він.

Нагадаємо, щорічний Міжнародний безпековий форум у м. Галіфакс (Канада) - це міжнародний майданчик у Північній Америці для обговорення найбільш важливих безпекових викликів у світі.

Як писало РБК-Україна, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії