Порошенко предлагает Раде ратифицировать Конвенцию СЕ о доступе к официальным документам

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной раде Украины ратифицировать законопроект №0195 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Проект закона был внесен в парламент 9 июля 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте парламента.

Напомним, в апреле глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко во время визита в Копенгаген (Дания) подписал четыре Европейские конвенции по защите прав человека, среди которых - Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам.

Петренко уверял, что каждый из этих документов станет шагом в формировании современных европейских стандартов жизни в Украине.