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Порошенко предлагает Раде ратифицировать Конвенцию СЕ о доступе к официальным документам

НовостиПолитика    09.07.2018 - 17:18
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной раде Украины ратифицировать законопроект №0195 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Проект закона был внесен в парламент 9 июля 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте парламента.

Напомним, в апреле глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко во время визита в Копенгаген (Дания) подписал четыре Европейские конвенции по защите прав человека, среди которых - Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам.

Петренко уверял, что каждый из этих документов станет шагом в формировании современных европейских стандартов жизни в Украине.

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Теги публикации: Порошенко Петр, ратификация, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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