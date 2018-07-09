Порошенко пропонує Раді ратифікувати Конвенцію РЄ про доступ до офіційних документів

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній раді України ратифікувати законопроект №0195 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів". Проект закону був внесений до парламенту 9 липня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Текст проекту закону наразі відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, у квітні глава Міністерства юстиції України Павло Петренко під час візиту до Копенгагена (Данія) підписав чотири Європейські конвенції із захисту прав людини, серед яких - Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Петренко запевняв, що кожен з цих документів стане кроком у формуванні сучасних європейських стандартів життя в Україні.