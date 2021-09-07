Порошенко предлагает пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время согласительного совета объявил о пяти главных направлениях поддержки украинского на фоне экономического кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Евросолидарности".

"Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 млрд долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией к распределению и использованию этих средств", - отмечает Порошенко.

По его словам, позиция номер один - пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания.

"Они превратились в нищих, - отмечает Порошенко. - Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - отмечает пятый президент.

Кроме того, вторая позиция, которую озвучил политик, это Вооруженные силы Украины.

"Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов", - отмечает Петр Порошенко.

Третье, перечисляет он, это субсидии.

"Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем по моей каденции 7 млн домохозяйств получали субсидии. Сегодня рекомендуют "продать собачку", чтобы погасить тарифы, которые выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет", - требует Порошенко.

Четвертое, по словам Порошенко, это СOVID-19.

"Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечение прививкой, лекарствами и средствами защиты", - отмечает пятый президент.

Порошенко убежден, что нельзя перекладывать бремя ответственности за увеличенные тарифы на местные власти.

"Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы общин, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - отмечает Петр Порошенко. - "Европейская солидарность" предлагает и просит наших партнеров присоединиться к этим предложениям".