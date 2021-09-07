Порошенко пропонує п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи
П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради оголосив про п’ять головних напрямків підтримки українців на тлі економічної кризи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Євросолідарності".
"Ми виходимо на дуже серйозні проблеми кризові на початку політичного сезону. Ми отримали 2,7 млрд доларів з боку МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу і використання цих коштів", - наголошує Порошенко.
За його словами, позиція номер один - пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування.
"Вони перетворилися в жебраків, - наголошує Порошенко. - Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ - це практика в тому числі окремих європейських країн - виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої", - зазначає п’ятий президент.
Крім того, друга позиція, яку озвучив політик, це Збройні сили України.
"Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27% менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів", - наголошує Петро Порошенко.
Третє, перелічує він, це субсидії.
"Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій. Причому за моєї каденції 7 мільйонів домогосподарство отримували субсидії. Сьогодні рекомендують "продати собачку", щоб погасити тарифи, що зросли утричі. Нам треба негайно внести зміни до Державного бюджету", - вимагає Порошенко.
Четверте, за словами Порошенка, це СOVID-19.
"Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту", - зазначає п’ятий президент.
Порошенко переконаний, що не можна перекладати тягар відповідальності за збільшені тарифи на місцеву владу.
"Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів", - зауважує Петро Порошенко. - "Європейська солідарність" пропонує і просить наших партнерів доєднатися до цих пропозицій".
Як повідомлялося, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко поклав квіти до меморіальної дошки воїнам, загиблим в АТО/ООС.