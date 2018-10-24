Порошенко пропонує подовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17

Фото: Петро Порошенко в Раді (РБК-Україна)

Угоду пропонується подовжити до 1 серпня 2019 року

Президент Петро Порошенко вніс у Верховну раду законопроект №0204 про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був внесений до Ради 23 жовтня 2018 року.

Так, прийняття закону дозволить ратифікувати угоду, а це сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії".

"Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в липні цього року Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17 на Донбасі.

Зазначалося, що завдяки ратифікації угоди стане можливим співробітництво між компетентними органами двох держав. Зокрема, угодою визначається порядок і особливості виконання певних процесуальних дій для ефективного розслідування і засудження причетних до катастрофи осіб, в рамках судової системи Нідерландів.

Також угодою регламентується процес передачі Нідерландам справ, виконання запитів Нідерландів про участь обвинувачених, а також свідків або експертів у судовому процесі на території Нідерландів в режимі відео-конференції.

Як писало РБК-Україна, міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд на початку жовтня заявила, що співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації намагалися викрасти інформацію про розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.