Порошенко прагне повернення до уряду та висуває умови щодо ухвалення бюджету, - експерт

За його словами, фракція Порошенка висуває умови для розблокування роботи Верховної Ради та участі у голосуванні над головним фінансовим документом наступного року.

Сазонов каже, що серед озвучених політичною силою вимог фігурує пропозиція щодо кандидатури Порошенка на посаду прем'єр-міністра, а також питання санкцій і зняття звинувачення лідера "Європейської солідарності" в держзраді.

"Інакше - ніякого бюджету та зіпсовані мирні переговори", - розповідає експерт про умови опозиції.

Кирило Сазонов також зазначає, що останніми днями Порошенко "активно розгойдує" ситуацію в парламенті, блокуючи трибуну і закликаючи до зміни уряду.

Коментуючи риторику Петра Порошенка, експерт наголосив, що бачить розбіжність між публічними заявами політика про необхідність національного діалогу та його фактичними політичними вимогами. Сазонов називає ці умови "шантажем влади".

Експерт висловив переконання, що подібні дії Порошенка у момент, коли держава готує бюджет і веде складні міжнародні переговори, свідчить про готовність ставити власні інтереси вище за національні - навіть попри загрозу внутрішньої політичної кризи та ризики для оборонного фінансування.