RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Порошенко хочет вернуться в правительство и выдвигает условия по принятию бюджета, - эксперт

Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Политсила "Европейская солидарность" и ее лидер выдвигают условия относительно поддержки госбюджета-2026 и "мирных переговоров". В частности, оппозиция выступает за назначение Петра Порошенко на должность премьера и настаивает на снятии с него санкций.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил эксперт и военный Кирилл Сазонов.

По его словам, фракция Порошенко выдвигает условия для разблокирования работы Верховной Рады и участия в голосовании над главным финансовым документом следующего года.

Сазонов говорит, что среди озвученных политической силой требований фигурируют предложение по кандидатуре Порошенко на должность премьер-министра, а также вопросы санкций и снятие обвинения с лидера "Европейской солидарности" в госизмене.

"Иначе - никакого бюджета и испорченные мирные переговоры", - рассказывает эксперт об условиях оппозиции.

Кирилл Сазонов также отмечает, что в последние дни Порошенко "активно раскачивает" ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к смене правительства.

Комментируя риторику Петра Порошенко, эксперт подчеркнул, что видит разногласие между публичными заявлениями политика о необходимости национального диалога и его фактическими политическими требованиями. Сазонов называет данные условия "шантажом власти".

Эксперт выразил убеждение, что подобные действия Порошенко в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, свидетельствует о готовности ставить собственные интересы выше национальных - даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.

Напомним, народные депутаты от "Европейской солидарности" блокировали работу ВР перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, требуя отставки всего Кабмина. Представители партии, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - прочь".

Как сообщалось ранее, фракцию Порошенко раскритиковали за требование к правительству разрешить выезд депутатов за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоКоррупция