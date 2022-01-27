Порошенко: не позволим Путину сделать Украину "пазлом" на карте Российской империи

"Все видят настоящую цель Путина, который хочет восстановить Российскую империю, восстановить Советский Союз 2.0. Сейчас вы должны понимать, что Украина является последним пазлом на карте Путина. И эта ситуация чрезвычайно опасна, - считает Порошенко. - Украине нужно только оборонное оружие, мы не демонстрируем ни малейшей причины для провокации. В течение всех этих лет, особенно в 2014-2015 годах, со стороны России на нас направляли артиллерию и ракетный огонь. Они убивали наших солдат, они убивали украинцев".

Порошенко напомнил, что украинцы не впервые столкнулись с российским вторжением и агрессией, это длится почти восемь лет.

"Именно в 20-х числах февраля, менее чем через месяц, будет восьмая годовщина российской агрессии. И это началось в Крыму, когда Путин не признал присутствие России на этой территории, распространяя разнообразные фейки, а затем это произошло на востоке нашей страны, - напомнил Петр Порошенко. - Это большое достижение украинцев и всей моей команды, что мы спасли Украину в 2014-2015 годах. Потому что планом Путина было развалить Украину. Он официально признал, что планировал создать Новороссию или Малороссию, забрав 9 из 25 областей Украины, и сделав из них отдельные государства. И мы остановили путинскую агрессию. И я горжусь тем, что я как Верховный главнокомандующий освободил две трети территорий оккупированного Донбасса и вернул их под контроль Украины".

Политик подчеркнул, что суверенное право украинского народа - выбирать свое собственное будущее.

"И в 2014 году он выбрал и продолжает выбирать европейское будущее: более 65% украинцев сейчас поддерживают членство Украины в НАТО, а 75% украинцев поддерживают членство в ЕС. Сейчас мы боремся не только за суверенитет и территориальную целостность, мы боремся за нашу свободу, демократию и демократические ценности. И согласно 51 статье устава ООН, мы имеем суверенное право на самооборону", - отметил пятый президент.